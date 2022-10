Albenga, domenica 16 ottobre il Gran Concerto per don Gallo

Archiviata rapidamente la gioiosa atmosfera di CorriAMO la fionda, allietata dalla simpatica presenza di Capitan Ventosa con il suo Radio team, gli instancabili Fieui di caruggi si apprestano a presentare agli albenganesi (e non solo) un altro atteso evento: il Gran Concerto per don Gallo.

Domenica 16 ottobre alle ore 17,00 saliranno sul palco del Teatro Ambra, che si preannuncia per l'ennesima volta al gran completo, ben otto straordinari musicisti. Un momento davvero emozionante per il pubblico di Ottobre De André: Lucio Fabbri e Roberto Gualdi, violinista e chitarrista della PFM (Premiata Forneria Marconi), Massimo Germini, chitarrista storico di Roberto Vecchioni, Paolo Bonfanti, straordinario bluesman, Antonio Petruzzelli, bassista collaboratore dei più grandi artisti italiani, Grazia Di Michele, pochi giorni fa ospite del concerto di Renato Zero al Circo Massimo di Roma, Paki de I Nuovi Angeli, con i suoi indimenticabili successi Singapore, Donna Felicità, Anna da dimenticare e Marco Bonino, chitarrista di Ron e Lucio Dalla.