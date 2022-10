Incidente stradale a Tovo San Giacomo. Una macchina è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 6 in via Corte.

Sul posto i vigili del fuoco, l'autogrù e un'ambulanza di Pietra Soccorso. Il conducente del veicolo non ha riportato nessuna conseguenza fisica.