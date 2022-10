I migliori suggerimenti sulla toelettatura del cane

Quando arriva un cane in casa, ciò che va fatto è accogliere un nuovo membro della famiglia. Questo, perché l’allegria e l’amore che i cani portano all’interno degli ambienti domestici sono semplicemente incommensurabili e l’unico modo che abbiamo per poterli ricambiare è prendendoci cura di loro, dandogli tutte le attenzioni che meritano e provvedendo alle loro necessità.

Sebbene siano una parte molto importante del rapporto coi nostri amici a quattro zampe, infatti, le coccole e le attenzioni “superficiali” non sono la prerogativa. Prima di prendere un cane, quindi, è necessario pensare che, ad entrare in casa, non sia un giocattolo, ma un essere vivente capace di provare emozioni, il cui benessere dipenderà dal modo in cui lo tratteremo.

Proprio come per gli esseri umani, la cura del cane e della sua salute, sia fisica che mentale, parte proprio dalla pulizia. Moltissimi esperti, infatti, concordano nell’etichettare la toelettatura come una delle pratiche più importanti con le quali salvaguardare il pet sotto ogni aspetto. Si tratta, in vero, di un procedimento da eseguire dettagliatamente, ma non particolarmente complicato. Questa guida servirà a fornire le dritte utili ai meno avvezzi, al fine di chiarire tutti gli step e gli aspetti più importanti della toelettatura.

Kit per la toelettatura: ecco cosa serve sapere

Moltissime persone sono, erroneamente, portate a pensare che la toelettatura del cane consista esclusivamente nella pulizia in vasca dell’animale. La realtà dei fatti, però, è ben diversa. Per toelettare il pet in maniera adeguata, infatti, bisogna rispettare le sue necessità in funzione della razza e delle esigenze dirette. Chi decide di cimentarsi nella toelettatura senza rivolgersi a dei centri specializzati, quindi, deve munirsi, in primis, di un’attrezzatura professionale per toelettatura, per non rischiare, con strumenti improvvisati, di compromettere il benessere del cane.

Come detto, ogni pet è diverso e, per questo, ha necessità differenti. Ci sono, però, alcuni accessori che non possono assolutamente mancare all’interno di un buon kit per la toelettatura. Parliamo, ad esempio, di spazzola o pettine, shampoo e balsamo adatti al pelo del cane, sono da evitare tassativamente quelli per umani, prodotti detergenti otologici e per il lavaggio oculare, un tagliaunghie, una lima, un soffiatore e spazzolino e dentifricio per cani.

Un altro aspetto molto importante quando si vuole toelettare il cane in casa è metterlo a suo agio. Per una buona riuscita del procedimento, infatti, bisogna intervenire su un animale rilassato. Si consiglia, quindi, di toelettare il cane quando è stanco, magari dopo una passeggiata o una sessione di gioco. Il cane non dev’essere in ansia prima della toelettatura e, durante la pulizia, è consigliabile usare biscottini e ricompense per renderlo partecipe, quando il suo umore risulta più altalenante.

Come toelettare il cane

Come detto, la toelettatura è un processo ricco di fasi diverse. La prima e, forse, anche la più importante, è quella della spazzolatura del pelo. Occorre utilizzare il pettine lungo tutto il corpo del pet, concentrando la propria attenzione sulle zone più nascoste, in cui potrebbero formarsi delle matasse. Non dimenticate, poi, di spazzolare la cosa. Ogni cane ha esigenze diverse. Di solito, i cani con molto pelo dovrebbero essere spazzolati una volta al giorno, ad altre razze, invece, basta una volta alla settimana.

Il benessere del pet passa anche dalla lunghezza delle unghie che, ovviamente, vanno tagliate periodicamente, al fine di non causare problemi nella postura. Si consiglia di tagliare la sola estremità con un tagliaunghie per cani, iniziando lentamente per lasciar comprendere al pet di non essere in pericolo. Infine, citiamo il lavaggio, delicato e con prodotti appositi e la pulizia di occhi, orecchie e denti con colliri e detergenti adeguati.