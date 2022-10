A Savona adorazioni eucaristiche di "24 ore per il Signore"

Continua la preghiera "24 ore per il Signore", le adorazioni eucaristiche per le vocazioni promosse dalla Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve e che si ispirano alle parole dell'evangelista Matteo "Pregate dunque il Signore della messe". "Regalatevi un'ora del giorno o della notte per incontrare il Signore, pregare e riposarvi alla luce rigenerante di Gesù Eucaristia", è l'invito delle suore.