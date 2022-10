Il Psi Savona analizza il voto alle politiche 2022: “Ottimo risultato per Marina Lombardi”

“La Federazione provinciale di Savona del PSI, si è riunita presso la SMS La Rocca Via alla Rocca, 62 - Savona il 7 ottobre scorso, per l’analisi del voto relativo alle recenti Elezioni Politiche nel Collegio Uninominale U01 – Liguria, per la Camera dei deputati. In questa tornata elettorale il PSI ha presentato nella coalizione PD Italia Democratica Progressista la Compagna già per dieci anni sindaco del Comune di Stella, Marina Lombardi, iscritta da sempre al PSI, ottenendo un ottimo risultato con 49.066 preferenze il 25,04%, e seppur in un collegio decisamente favorevole al centro destra, ha ottenuto un risultato in linea con i dati della coalizione in Liguria”. La nota arriva dalla Federazione Provinciale del PSI Savona.

“Pertanto La Federazione di Savona, nel ringraziare vivamente l’impegno profuso e l’attaccamento al Psi della compagna Marina Lombardi, ritiene doveroso altresì ringraziare tutti, le compagne e i compagni di Genova, La Spezia e Imperia in particolar modo il compagno Fabio Natta della Segreteria Nazionale, il segretario Regionale pro tempore Giorgio Brero, i segretari Provinciali, oltreché il Segretario Nazionale Enzo Maraio, il presidente Riccardo Nencini, il sindaco di Savona Marco Russo, il consigliere Regionale Enrico Ioculano già sindaco di Ventimiglia, il segretario provinciale Pd Savona Emanuele Parrinello, e il segretario provinciale Pd Imperia Cristian Quesada, che tutti con la loro presenza sul territorio hanno sostenuto con convinzione e spirito di squadra la candidata Socialista della coalizione Marina Lombardi.

La Federazione, valutando positivamente la collaborazione tra Psi e Pd, ritien,e a prescindere dalle autonomie di ogni singola componente proseguire questo lavoro di confronto e condivisione al fine di consolidare un lavoro e una esperienza che non ha sicuramente ottenuto i risultati sperati, ma ha confermato la possibilità di superare ostacoli sino a ieri impensabili e consolidare un dialogo per la costruzione di una coalizione Riformista Democratica Progressista, che sia la continuità dell’esperienza del modello Savona ( Marco Russo Sindaco ), per arrivare a costruire una coalizione che un domani possa tornare ad essere la voce di un territorio che ha bisogno di superare le politiche, gli schemi, i simboli del passato per dare un progetto Riformista di Innovazione e di speranza a tutte le componenti del territorio.

Pertanto, la Federazione Psi di Savona si prefigge di continuare e ampliare il lavoro svolto sino ad oggi, e si rende disponibile ad essere partecipe e attiva in termini di confronto e propositività sui temi più importanti della attuale società, un lavoro che sta alla base del nostro progetto politico che ha caratterizzato sino a oggi l’attività politica del partito a Savona, e in Val Bormida, e prossimamente si amplierà ad altri territori della provincia".