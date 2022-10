Finale, fino al 30 novembre aperte le domande per le borse di studio scolastiche

Torna anche quest'anno negli istituti finalesi, come disposto dalla legge regionale dell'8 giugno 2006, il bando per sostenere le spese che le famiglie con maggiori difficoltà hanno dovuto affrontare nell'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico in corso per i loro figli frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.

Il termine ultimo fissato per presentare le domande, per la compilazione delle quali è possibile consultare l'ente regionale Aliseo (telefono 840848028 oppure sul sito www.aliseo.liguria.it), è quello del prossimo 20 novembre.

Requisito fondamentale è quello di un Isee non superiore a 50mila euro da calcolarsi applicando alcuni abbattimenti sul reddito: quello di 4mila euro per ogni persona portatrice di handicap riconosciuto dalla legge 104/1992 a carico del nucleo familiare e di 3mila, 7mila o 11mila euro a seconda che si abbiano altri due, tre, quattro o più figli a carico oltre a quello interessato dalla domanda.

Il contributo erogabile minimo è di 20 euro con le spese che dovranno essere autocertificate dal richiedente negli appositi moduli da consegnare poi alle segreterie delle scuole frequentate.