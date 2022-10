Calcio femminile, al "Ferraris" il Brasile piega l'Italia davanti a 6mila spettatori: decide il gol di Adriana (FOTO)

A diciassette anni di distanza dall'ultima volta, la nazionale italiana di calcio femminile è tornata ieri a calcare il terreno di gioco del Luigi Ferraris di Genova. Come nel 2003 (in occasione del match delle azzurre contro la Danimarca) è finita 1-0, ma se all'epoca a sorridere fu la nostra selezione questa volta il risultato è stato a favore delle avversarie: il Brasile.

Ci ha provato l'Italia a spaventare le più quotate avversarie, al punto da sfiorare in un paio di occasioni (in particolare una nel primo tempo capitata sui piedi di Giacinti e una nel finale non sfruttata da Polli su assist di Cantore) la gioia di regalare un gol ai circa 6mila spettatori giunti a Marassi. Niente da fare, ma rimane comunque la prestazione positiva accolta dallo scrosciante applauso di tutto lo stadio al fischio finale.

"Le ragazze hanno fatto una grande partita contro un avversario di assoluto livello – ha dichiarato la ct Milena Bertolini in conferenza stampa – le giovani hanno grandi potenzialità e oggi sono entrate in campo con grande entusiasmo, faccio i complimenti a tutta la squadra e al pubblico che è stato stupendo. È stata una serata molto bella per noi e per tutto il calcio femminile: c’era un’energia unica, ringrazio Genova perché ha risposto benissimo".