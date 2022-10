Ennesima morte sul lavoro, la Uil chiede un intervento deciso della Regione

A seguito della tragica morte di un operaio sulla linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, la Uil Liguria esprime sconcerto e cordoglio, invocando maggiori controlli da parte della Regione: "In attesa di conoscere la dinamica degli eventi, ribadiamo la necessità di attivare un tavolo urgente sulla prevenzione e sull'attuazione delle leggi".

"Un tavolo con Regione sulla prevenzione è vitale per la la qualità degli appalti, la formazione e il controllo. Senza queste azioni si aprono scenari che si concretizzano in infortuni e incidenti mortali. Che la Regione si attivi a tutto tondo sulla sicurezza perché morire sul lavoro non è più accettabile", conclude il sindacato.