Borghetto, spaccatura nella minoranza: i consiglieri Rocco e Sarpero formano un nuovo gruppo consiliare

È rottura tra le fila della minoranza del Consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito. A darne notizia sono i consiglieri Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero:

"Fare il consigliere di minoranza non è semplice, né facile. Richiede costanza, competenza, una presenza responsabile e vigile, ma soprattutto coraggio. Il coraggio ti viene se le azioni che porti avanti si rivelano moralmente giuste ed improntate al bene della collettività. Se necessario un’opposizione può essere energica, dura ma mai sterile. Fare opposizione significa, soprattutto, verifica puntuale degli atti amministrativi. Poi, se non hai scheletri nell’armadio, è meglio" affermano i due esponenti di minoranza.

"In democrazia chi vince governa e chi perde controlla ma con un atteggiamento costruttivo e responsabile - proseguono - Purtroppo abbiamo constatato che tutti questi presupposti sono venuti a mancare dentro il gruppo consiliare denominato 'Borghetto Domani, Giraldi Sindaco' del Comune di Borghetto Santo Spirito. Nonostante i tentativi di una puntuale collaborazione, solo per aver espresso un parere discorde, ci siamo visti sbattere la porta in faccia dagli altri due componenti della minoranza invitandoci, attraverso un misero messaggio su WhatsApp, ad uscire dal gruppo consigliare; tentativo miope ed egocentrico, in netto contrasto con le reali necessità cittadine, d’instillare paura nell’essere in disaccordo e nel non seguire le loro richieste".

"Questa situazione e questi atteggiamenti non possono essere più tollerati da parte nostra. Si comunica, pertanto che In data odierna abbiamo inoltrato comunicazione via PEC alla Segretaria Comunale che non faremo più parte del gruppo consigliare denominato 'Borghetto Domani, Giraldi Sindaco' ed andremo a costituire il gruppo misto, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale, con capogruppo Giorgia Rocco" concludono i due consiglieri.