Spotorno, cambia il regolamento comunale: si passa da tre a un'unica commissione intersettoriale

"Tre commissioni comportano tre verbali diversi, tre archivi di documenti diversi, tre dipendenti comunali che curano la segreteria e tre presidenze. Sostanzialmente, tra titolari e sostituti, erano gli stessi consiglieri a far parte delle differenti commissioni" arrivando quindi, ha aggiunto lo stesso sindaco, "ad avere gli stessi membri a discutere di argomenti diversi con tre funzionari differenti, spese e rallentamenti burocratici".

Queste le principali novità di un regolamento che ha però sollevato le polemiche dell'opposizione, col rappresentante di "Noi per Spotorno che Vorrei", per l'occasione Francesco Pendola, che ha sottolineato come questa commissione assomigli molto a una conferenza dei capigruppo "estromettendo i consiglieri dalla discussione e dal confronto politico: essere legittimati solo a fronte di una delega dei capigruppo non ci sembra una soluzione valida".

Una scelta che, secondo Pendola, "riduce e svilisce il confronto democratico e costruttivo in seno al Consiglio". Parere condiviso dal collega di "Spotorno Obbiettivo '26" Lorenzo Caviglia Bardini, il quale ha sottolineato come le commissioni permettano alla minoranza di poter discutere quanto viene in un secondo momento approvato poi in Consiglio: "Già per un anno non si è discusso, azzerando di fatto il ruolo del consigliere di minoranza. Proprio perché non obbligatorie quindi rappresentano la massima espressione di democrazia nella realtà di un piccolo ente locale come il nostro".

Una visione non condivisa dal sindaco Fiorini che ha sottolineato come sia più semplice, per qualsiasi consigliere e non solo per il "titolare", essere presenti in commissione col meccanismo della sostituzione.

"Per un consigliere poter presenziare solo in assenza del proprio capogruppo, col quale si possono avere anche pareri discordanti non lo trovo corretto" ha proseguito Bardini Caviglia, aggiungendo come, in presenza di più gruppi, con una sola commissione non vi sia equità nella rappresentanza in presidenza.