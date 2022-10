Polizia di Stato, Domenico Nicola Chierico è il nuovo Vicario del Questore

Cambio ai vertici della Questura savonese: il Vicario del Questore Agostino Gallo lascia Savona per andare a La Spezia. Il suo posto sarà preso dal 57enne Domenico Nicola Chierico, primo dirigente della Polizia di Stato, in arrivo dalla Questura di Rovigo dove ha già rivestito analogo incarico.

Da trent'anni in Polizia, tra i diversi incarichi svolti, il dottor Chierico ha diretto vari uffici investigativi delle Questure di Nuoro e Cagliari, ricoprendo successivamente il ruolo di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna e concludendo la sua esperienza in tale Regione come Capo di Gabinetto della Questura di Cagliari.

"Formulo i miei più sentiti auguri di buon lavoro al dottor Chierico che metterà tutto il suo bagaglio di esperienza a disposizione della Questura. Un in bocca al lupo al dottor Gallo per il nuovo incarico”, commenta il Questore Alessandra Simone.