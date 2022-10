Borghetto, festa d'autunno ai Vivai Michelini: l'appuntamento il 15 ottobre

Sabato 15 ottobre, la Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Garden Festival d’Autunno, organizza una festa per celebrare quella che ormai è da considerarsi una seconda primavera.

“L’autunno – spiega Davide Michelini, titolare dell’Azienza e vicepresidente dell’Associazione Italiana Centri Giardinaggio (AICG) che promuove l’iniziativa in oltre 80 garden d’Italia – è una stagione di rinascita: i suoi colori e il suo calore fanno nascere in ognuno di noi un desiderio di rigenerazione, profumi di sottobosco e di castagne, di natura e di relax…anche nella propria casa magari con un bel bicchiere di vino davanti ad un caminetto acceso, una coperta e un buon libro, circondati da quella natura che ormai sempre più desideriamo avere in casa, attorno a noi, a portata di mano, perché ci fa bene”.

Terrazzo, balcone, giardino, frutteto (possibile anche in balcone ormai) e bagno, 5 location da visitare in azienda con gli occhi dell’autunno; 5 moodboard dove sarà possibile scattare selfie e foto dal sapore autunnale, al grido dello slogan “Rigenera. Un mq alla volta” come a ribadire la necessità di stare bene, dopo il caldo torrido dell’estate e di prepararsi a un inverno incerto in cui, mentre la natura riposa, l’uomo è invece incessantemente costretto a continuare a produrre. Cosa c’è di meglio allora di realizzare- anche nel piccolo della propria casa – un mini paradiso naturale che ci accolga a fine giornata?

Heuchera, Agastace, Buddleia davidii (detta anche albero delle farfalle), Oenothera, Gardenia, Salvie da fiore Abelie e Graminacee, Pothos, Monstera, Felci e molto altro: un universo da scoprire dal bellissimo foliage sia per esterno sia per interno coi loro colori caldi, bacche e frutti.

Sabato pomeriggio 15 ottobre dalle 15:30 Davide Michelini ci introdurrà a tutti i segreti della cura di queste e molte altre piante, suggerendo accostamenti contemporanei e novità.

Il tutto accompagnato dalla voglia di stare insieme: verranno offerti una degustazione di vini; barbera, dolcetto, moscato e spumante (a cura dell’azienda agricola Cascina San Giovanni di Calamandrana, AT) e una degustazione di succhi di frutta a base di fiori eduli, begonie principalmente (un fiore da bere e da mangiare buono e naturale) prodotti dal nuovo marchio Tastee.it, che nasce sul territorio per proporre prodotti buoni, sani e originali lavorati artigianalmente e senza compromessi.

E poi caldarroste, il simbolo vero e proprio dell’autunno che verranno offerte a chiunque venga a trovarci per condividere con noi questo pomeriggio di festa. E per finire un buon caffè Lavazza.

Durante il pomeriggio, i clienti che avranno con loro i propri bambini non dovranno preoccuparsi perché un operatore del Ludogarden Fattoria Didattica terrà impegnati i più piccoli con un lavoretto d’autunno mentre gli adulti potranno godersi appieno la passeggiata con Davide e le degustazioni.

Durante l’iniziativa e per tutto il mese di novembre sarà possibile per i più piccoli scattare un selfie con Stuart: il celebre Minion di Cattivissimo realizzato in paglia e stoffa, spuntato fra le bellissime zucche che in questo periodo costellano il garden, proprio al suo ingresso e che attende i nostri piccoli amici e non solo.