"Lavoro e giovani: la persona al centro", il 15 ottobre un incontro a Savona

Le associazioni Savona 20x30 e Proiezioni Liguria organizzano un incontro all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS nel mese di ottobre, il tema scelto dell'agenda ONU 2030 è quella relativa al lavoro dignitoso e crescita economica partendo dalle nuove generazioni nel mondo del lavoro. Gli ospiti saranno Elisa Di Padova, vicesindaca di Savona e Gianluigi Granero Direttore Area Promozione e Workers Buyout presso COOPFOND.

"Il contesto economico in cui ci muoviamo ha subito profonde trasformazioni negli ultimi anni. Tra le caratteristiche del nostro tempo, le sempre più scarse opportunità per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Di fronte all'incertezza, i nuovi lavoratori affrontano le scelte professionali in un modo nuovo. Ricercano non solo la necessaria remunerazione economica, ma anche un ambiente gratificante che permetta loro di conciliare le esigenze lavorative con i tempi della vita privata", spiegano gli organizzatori.

"Per questo pensiamo sia utile parlarne insieme, l'appuntamento è sabato 15 ottobre, alle ore 16, alla società La Rocca (via Alla Rocca 62R, Savona). Ci confronteremo su questo tema dal vivo con i rappresentati locali della politica e del mondo del lavoro: una vera occasione per affrontare con consapevolezza un presente che cambia in fretta", aggiungono gli organizzatori.

Savona20x30 è un'associazione che organizza per ragazze e ragazzi momenti di confronto e studio su temi che interessano la nostra provincia. Proiezioni è un'associazione di ragazzi e ragazze che racconta la società attraverso i numeri.