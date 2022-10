Albenga, per i Fieui di caruggi una fionda artigianale dal Rwanda in dono

Non poteva certo mancare, nella ricca collezione di fionde provenienti da tutto il mondo presso la cantina dei Fieui di caruggi di Albenga, una “ito pito” (fionda in lingua rwandese). Si è ora aggiunta agli oltre 500 esemplari in mostra presso il Piccolo Museo della Fionda, dono di una delegazione di giovani produttori di caffè provenienti dal Rwanda che in questi giorni di ottobre è in visita nel ponente ligure, per rafforzare i legami con aziende del nostro territorio e impostare futuri progetti di collaborazione.

La delegazione rwandese ha fatto visita alla cantina dei Fieui di caruggi di Albenga, guidati dalla coordinatrice Barbara Testa e dai rappresentanti dell'AGA (Associazione Giovani Alassio), e hanno firmato, a ricordo della visita, la piastrella in ceramica che verrà collocata sul muretto di “E ghe mettu a firma”, In tale occasione, hanno lasciato in dono ai Fieui una fionda artigianale, realizzata da loro stessi, che si unirà alle centinaia di esemplari già presenti.

Il Piccolo Museo della Fionda fa ormai parte delle tante attrattive che la città di Albenga offre ai suoi visitatori, sicuramente una delle più curiose. In vico del Collegio, tra Palazzo Oddo e l'Auditorium San Carlo, racchiude in pochi metri quadrati la storia dei Fieui di caruggi di Albenga e alcune centinaia di fionde. Nel 2021 ha superato ogni record di visite! Infatti, oltre 5.000 visitatori hanno varcato la soglia del Museo per ascoltare da Dino, anima del PMF, la storia della Fionda e i suoi legami con Albenga. Un luogo magico, carico di suggestioni.