Raduno di veicoli militari d'epoca ad Alassio (FOTO)

Un successo nella città del Muretto che ha voluto, come evento turistico di fine estate, ospitare 45 Veicoli Militari d’Epoca provenienti da tutta la Liguria , il Piemonte e Lombardia. Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al Turismo, ha così dato soddisfazione ai sacrifici fatti da Lorenzo Scarlata da Cuneo per realizzare il Raduno che ha portato ad Alassio molti appassionati collezionisti dell’International Military Vehicles Collectors Club ( I.M.V.C.C.) con sede a Torino, di cui lo stesso Scarlata è vicepresidente.

Oltre a partecipanti liguri, la parte del leone l’hanno fatta i collezionisti piemontesi con una significativa partecipazione: quelli di Canale d’Alba, gli Alpini del “Doi” di Costigliole d’Asti, il gruppo storico ANSMI di Verrua Savoia(TO, Fiorenzo Vaccarino di Asti, presentatosi prima in uniforme tedesca, poi in quella canadese.

E’ stata una tre giorni movimentata, che ha destato una entusiasmante curiosità di molti turisti, accorsi in piazza del comune ad Alassio per ammirare i mezzi , in gran parte dell’esercito americano utilizzati durante la seconda guerra mondiale. Jeep, camioncini, armi, e divise che hanno fatto rivivere la fine della seconda guerra mondiale con il sottofondo di musica di Glenn Miller (boogie woogie),

Il programma ha portato i partecipanti ad una sosta a Villanova d’Albenga dove hanno fatto il punto per il percorso su strada asfaltata e sterrata per raggiungere Stellanello, dove il sindaco Claudio Cavallo ha dato loro accoglienza e dove la Pro Loco (presidente Lorenzo Cavallo) con il suo staff di volontari ha preparato per loro un pasto che ha fatto onore alla cucina ligure.

Tornati ad Alassio, i veicoli hanno fatto bella mostram di sè anche in movimento , sfilando per la città con inizio presso il famoso Muretto. L’Hotel Aida ha dato ospitalità nel suo ristorante con pranzi e cene prima del commiato.

Una tre giorni indimenticabile (7-8 e 9 ottobre), ben riuscita, grazie all’aiuto del comune di Alassio, che ha gratificato gli appassionati sforzi organizzativi di Lorenzo Scarlata, coadiuvato sul posto da “Ruote d’Epoca” di Augusto Zerbone.