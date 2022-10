Spotorno, il sindaco Fiorini alla minoranza: "Rappresentanza e partecipazione garantite, ma con più seplicità"

« Fino ad oggi la condivisione delle pratiche prima del Consiglio è avvenuta con lo strumento della Conferenza dei Capigruppo, in cui sono rappresentati tutti i gruppi presenti in Consiglio - afferma Fiorini - Le tre commissioni, come precedentemente organizzate, prevedevano tre presidenti, tre vicepresidenti, tre segreterie, tre archivi con tutto ciò che comportano e con notevoli problemi di organizzazione e partecipazione ».

Non si fa attendere la replica del primo cittadino di Spotorno, Mattia Fiorini, alle accuse mossegli dai due gruppi di minoranza che, in una nota, condannavano la scelta approvata dalla maggioranza di ridurre le precedenti tre commissioni consiliari permanenti a una solamente.

« La modifica del regolamento che abbiamo proposto e discusso con le minoranze in conferenza dei capigruppo da marzo a oggi, per oltre sei mesi, è volta a semplificare e rendere più efficace il lavoro delle commissioni consiliari, ed è basata sull’esperienza dei 5 anni passati ».

«La proposta - continua il sindaco - è di sostituirle con una unica, che tratti gli stessi argomenti delle tre precedenti, in cui siedono 5 consiglieri (3 di maggioranza e 2 di minoranza) ma in cui, con semplice comunicazione verbale data in qualunque momento si può procedere alla sostituzione dei membri in modo da far partecipare tutti i consiglieri che lo desiderino, anche qui andando a semplificare al massimo le procedure per le sostituzioni previste dal regolamento precedente».

«Sempre il regolamento nella nuova formulazione sancisce che la presidenza della commissione venga assegnata a un gruppo di minoranza a ulteriore garanzia di rappresentatività» prosegue il primo cittadino, aggiungendo anche come lo stesso nuovo testo lasci comunque «spazio per l’istituzione di ulteriori commissioni che si rendessero necessarie, e continuerà ovviamente ad operare la Conferenza dei capigruppo che viene mantenuta come prima».