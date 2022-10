Arte e solidarietà tra donne e per le donne: ad "Alassio in Rosa per Alessia" l'artista Marzia Boaglio

Ottobre è il mese della prevenzione, per la Città del Muretto ormai da diversi anni sinonimo di "Alassio in Rosa", che pone al centro della ricerca le donne: un obbiettivo che caratterizza anche la Federazione Fidapa.

Il 15 ottobre alla Chiesa Anglicana, dunque, si parlerà di donne che scelgono una strada originale per esprimere la voglia di indipendenza e di autonomia personale.

Protagonista sarà l’artista emergente Marzia Boaglio Story Art Designer, scelta dal Festival della Cultura di Alassio per la sezione "Arte" della 4° edizione, che si è distinta per la sua impronta di rivisitazione futurista nelle opere già esposte presso l'ex Chiesa Anglicana in occasione della mostra fotografica photocall “Bellezze al Bagno” del Museo Nazionale del Cinema di Torino, e con la creazione della statuetta del premio alla carriera “Alassio Cinema” 5° edizione, consegnato a Stefania Sandrelli.

​“L’esperienza maturata da quando mi sono allontanata dalla strada della pura grafica - commenta la stessa Boaglio - è costellata di numerosi traguardi e grandi sfide in parte ancora da superare. Alassio fa parte dei miei traguardi del 2022 insieme all’apertura del mio showroom torinese che mi ha permesso di spiccare il volo come brand. Sono onorata di questo invito della Federazione e del Comune che mi hanno chiesto di dare un contributo ispirativo a tutte quelle donne che vorrebbero vivere d’arte ma magari non hanno ancora trovato la loro strada. Vi invito quindi a venire ad assistere alla masterclass”.

Alla masterclass seguirà un cocktail e il concerto del cantante Alex Vaudano. L'intera giornata avrà un costo simbolico di 20 euro e il ricavato andrà a sostegno di Airc per la ricerca sul cancro al seno.