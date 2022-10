Strappa la collana dal collo, poi minaccia il proprietario con un manganello telescopico: arrestato

Strappa la collana ad un uomo, poi lo minaccia con un manganello telescopico per garantirsi la fuga. Nella mattinata odierna i carabinieri delle Stazioni di Vado Ligure e Savona, al termine di una mirata attività di indagine, hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un giovane italiano, che dovrà rispondere del reato di rapina.

Alla fine del mese di settembre i militari della Stazione di Vado Ligure avevano ricevuto la denuncia dall'uomo che in quel momento si trovava a Savona. Nell'immediato la vittima non aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ma si era recato qualche ora dopo in caserma per formalizzare il tutto.

I pochi elementi forniti dal denunciante hanno permesso ai carabinieri di identificare il responsabile della rapina, conosciuto dai militari, perché già arrestato in esecuzione di altra ordinanza di custodia cautelare. In quella occasione, in seguito agli accertamenti svolti dai militari, il ragazzo era stato ritenuto responsabile di furto con strappo e ricettazione: era stato fermato più volte mentre si trovava a bordo di motocicli successivamente risultati rubati.

L’Autorità Giudiziaria, concordando con gli elementi investigativi raccolti, ha disposto la custodia cautelare in carcere del giovane, come aggravamento della precedente misura cautelare a cui lo stesso era sottoposto. L’arrestato è stato rintracciato nella mattinata ed accompagnato in carcere.

L’attività odierna conferma nuovamente l’attenzione posta dall’Arma dei Carabinieri al capillare controllo del territorio ed alla conoscenza della realtà locale, nonché l’importanza di denunciare episodi simili per consentire alla Forze dell’Ordine di identificare i responsabili.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.