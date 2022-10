Il Consiglio di Stato chiede ai casinò online italiani rispetto delle regole

Il Consiglio di Stato, dopo la contestazione di una sentenza da parte di un concessionario online per violazioni da parte di due affiliati, chiede ai concessionari il rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori della sua filiera.

Obbligo, data la regolamentazione severa del settore gioco in Italia, di controllo non solo sui propri esercizi ma anche su quelli affiliati. Questo è quello che chiede il Consiglio di Stato dopo aver rigettato l'appello da parte di un concessionario online nei confronti di una sentenza sanzionatoria. Questo tipo di approccio, rigido, da parte delle autorità serve a ribadire l’osservanza, da parte di ogni casinò online italiano, dei divieti da parte di tutti gli operatori della filiera e non solo della propria piattaforma. Da questa pagina con la classifica dei casinò possiamo vedere che tante sono le piattaforme presenti in Italia e tanto è il lavoro da fare da parte degli organi preposti dallo Stato.

Quanto sono sicure le piattaforme italiane?

Se in passato c’erano stati un bel po’ di dubbi da parte degli utenti nell’avvicinarsi alle piattaforme online, possiamo dire che, negli ultimi anni, la situazione è notevolmente cambiata. Se, infatti, la paura di attacchi informatici sul web è ancora tanta, le piattaforme di casinò online hanno lavorato molto bene, grazie a una tecnologia dedicata per risolvere il problema. Ci sono, infatti, svariati protocolli crittografici che permettono agli utenti di inserire i propri dati personali e bancari senza problemi. Quello che ci sembra molto interessante è che tutto è controllato sin dall’inizio, per far sì che l’esperienza utente sia molto tranquilla e divertente.

La registrazione è semplice o più complicata in Italia?

Registrarsi su una piattaforma di casinò online deve attenersi a determinate regole in Italia. Questo rientra sempre in quello che è il grande lavoro fatto tutti i giorni da parte dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) per far sì che tutti i siti su cui giochiamo siano legali e affidabili. Chi decide di registrarsi su uno di questi siti deve sapere che bisogna essere maggiorenni e che si deve inviare, per validare la propria identità, un documento valido. Dopo questo, tutto quello che si dovrà fare sarà inserire un metodo di pagamento a proprio nome e iniziare a giocare.

Con il metaverso alle porte il futuro sarà dei casinò online?

Nonostante ci sia ancora qualche perplessità il metaverso si presenta come una vera e propria rivoluzione mondiale. Questa realtà aumentata, questo guazzabuglio di universi virtuali, sarà la culla del digitale che verrà. Per questa ragione ci chiediamo se i casinò online avranno sempre maggiore crescita e se si assisterà a una sempre maggiore, appunto, interazione tra utenti e piattaforma. La risposta è scontata: in un mondo sempre più virtuale, non si può non immaginare un gaming online sempre più interattivo che coinvolge l’utente in stanze virtuali assolutamente simili al reale.

Come già un po’ accade con i tavoli live, la rivoluzione sta nel mettere insieme il vecchio con il nuovo grazie a software sempre più perforrmanti. Il futuro è qui, non ci sono dubbi su come si svilupperà in grande questo anello di congiunzione tra il tavolo reale (ripreso da una webcam) e i clienti nelle loro case con i loro visori (eventualmente). Cambiamenti epocali in vista, insomma, e meno male.