Carcare, via al nuovo anno accademico dell'Univalbormida

Ai nastri di partenza l’apertura del nuovo anno accademico dell’Univalbormida di Carcare, giunta alla sua 31esima edizione. Sabato 15 ottobre alle ore 16.00, presso la sala riunioni di Cornareto si terrà la presentazione dei corsi e dei laboratori che saranno a disposizione degli utenti.

Dice l’Assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne “Siamo davvero contenti di poter riprendere la tradizione dell’offerta formativa dell’Univalbormida. Dopo questi due anni difficili è più che mai importante il ruolo di aggregazione e socializzazione della nostra “università” cittadina. Tanti argomenti di diverso interesse suddivisi in ben 20 tra corsi e laboratori, che si terranno negli spazi completamente rinnovati della Biblioteca e nel centro polifunzionale, a partire dal 17 ottobre e fino a fine maggio. Ci tengo particolarmente a ringraziare il personale della biblioteca che tanto ha lavorato per la preparazione del programma ma soprattutto i docenti ed i coordinatori dei corsi che, mettendo a disposizione della collettività le loro conoscenze in forma volontaria, ci permettono ancora una volta di offrire all’utenza una varietà di appuntamenti ricchi di formazione, cultura ed intrattenimento ricreativo.”

L’iscrizione all’Univalbormida si può effettuare presso la Biblioteca Civica A.G. Barrili, al costo di soli 20 euro (l’accesso ai corsi è gratuito per gli studenti del Liceo Calasanzio). Per info e prenotazioni: tel. 019518729 - email: biblioteca@comune.carcare.sv.it