Nasce l'associazione Social Music Projects, il 19 ottobre presentazione alla Feltrinelli di Savona

Mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18,30 vedrà la luce l'associazione Social Music Projects. L’evento di presentazione si terrà presso la Feltrinelli Point di Savona in via Astengo 9-11r e vedrà impegnati tre relatori.

Aprirà Dario B. Caruso, musicista e didatta, che dopo una breve introduzione illustrerà "I sei sensi dell'esperienza musicale", uno studio su cui prenderanno forma le future proposte progettuali. A seguire Michela Vassallo, laureanda in Scienze della Formazione Primaria presso l'Università degli Studi di Torino, presenterà "La musica che ci muove" sintetizzando uno studio che sta curando in team per una pubblicazione prossima.

A concludere Paola Gargiulo, storica dell'arte e curatrice di numerose mostre, approfondirà l'argomento "La musica nell'arte: da Caravaggio a Kandinskij" sollecitando riflessioni interdisciplinari tra le arti.

Nel prossimo futuro il gruppo di lavoro si avvarrà dell'apporto di altri studiosi con i quali si affronteranno tematiche inerenti per realizzare progetti sul territorio e a livello nazionale.