Loano, il 17 ottobre la presentazione di "Facebook: più clienti al minor costo" di Andrea Pruiti

Lunedì 17 ottobre alle 21 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano si terrà la presentazione di “Facebook: più clienti al minor costo” di Andrea Pruiti.

Il volume è una “guida strategica completa per raddoppiare i risultati della pubblicità su Facebook”. Il social network di Facebook “non è gratis. Ma, dati alla mano, è ancora un’ottima fonte di clienti. E se lo si sa utilizzare, innanzitutto dal punto di vista strategico, è possibile pianificare la propria pubblicità sul social blu e ottenere clienti al minor costo possibile”.

Come spiega lo stesso autore, durante la serata “parleremo di online marketing. Non tanto per acquisire like o visualizzazioni (che purtroppo non consentono di pagare gli stipendi a fine mese e neanche le bollette) ma per acquisire clienti e far crescere fatturato e margini della propria impresa”.

Dialoga con l'autore Monica Caccia. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con Unitre Loano e Liguria Giovane e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.