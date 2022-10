Caro energia, il circolo Pd di Cengio: "Un fondo di emergenza per le famiglie che rischiano di non poter far fronte all’imminente inverno"

"Le notizie che stanno giungendo, ogni giorno , dal fronte di guerra stanno facendo accrescere sempre di più un senso di preoccupazione e incertezza su quello che sarà il prossimo futuro. La guerra in Europa, come ormai noto, sta favorendo inoltre una grande bolla speculativa sul comparto energia : gas ed elettricità in primis". Lo afferma, attraverso una nota stampa, il circolo del Partito Democratico di Cengio.

"Gli aumenti previsti, a partire dal primo novembre, vedranno le bollette schizzare senza controllo con aumenti medi del 60% - prosegue la nota - L’ ultimo prezzo del gas naturale comunicato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (Area) al terzo trimestre 2022 è stato di 1,09 euro a S/mc . Lo scorso anno, nello stesso periodo di riferimento, il prezzo era stato di 0,32 cent di euro a S/mc. Per le famiglie italiane sarà un vero e proprio salasso. Se l'Europa non farà fronte comune sarà messa seriamente in discussione la tenuta stessa della UE".

"In questo scenario l'ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) per il tramite del suo presidente ha lanciato un chiaro allarme: 'serve un miliardo oppure sarà il default'. Questo vorrà dire l’impossibilità di pagare le bollette da parte delle amministrazioni. Tanti primi cittadini stanno prendendo la seria considerazione di limitare gli orari delle illuminazioni pubbliche, di spegnere le luci dei monumenti. In molte città i commercianti sono scesi in piazza per portare le proprie istanze all’attenzione dell’opinione pubblica e delle giunte comunali".

"Intanto l’inverno si avvicina e anche a piccoli passi le feste natalizie. Ma che Natale sarà se i padri di famiglia dovranno scegliere tra un piatto di pasta o scaldare la propria casa? Se accendere le luci dell’albero di Natale oppure cercare in tutti i modi di superare l’inverno? Ci sentiamo di rivolgere un appello alla amministrazione comunale: si prenda in seria considerazione di istituire un fondo di emergenza da destinare alle famiglie cengesi che in questo scenario rischiano di non poter far fronte all’imminente stagione invernale" dichiarano ancora dal Pd di Cengio.