Class action contro Autostrade, oggi l'udienza sull'ammissibilità, Sansa: "Nostre richieste considerate risibili dai legali di Aspi"

Un'ora e mezzo. Tanto è durata l'udienza di questa mattina a Roma davanti al giudice del tribunale civile di Roma all'udienza sulla class action contro Autostrade portata avanti dalla Lista Sansa, assistita dall'avvocato Mattia Crucioli (ex senatore e consigliere comunale di 'Uniti per la Costituzione', attraverso la quale vengono chiesti risarcimenti a tutti i liguri per il crollo del ponte Morandi e i successivi cantieri sulle autostrade liguri.



Alla class action per ora hanno pre aderito undicimila persone , a cui, secondo i calcoli dei proponenti, spetterebbero 3mila euro in caso di accoglimento. Il capogruppo della Lista Sansa Ferruccio Sansa, presente insieme al collega Roberto Centi, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una lunga diretta testuale, che riportiamo, con cui ha raccontato l'udienza di questa mattina, che rappresenta il primo passo sulla richiesta di ammissibilità, requisito necessario per poter portare avanti la causa risarcitoria nei confronti di Autostrade i cui legali, secondo quanto riportato agli atti, hanno definito le richieste contenute nella class action "risibili" e "sconcertanti".



0RE 11:33

L'udienza è terminata.



Ora l'appuntamento è tra una trentina di giorni, quando verrà comunicata la decisione del tribunale sull'ammissibilità della nostra class action.

Un'ora e mezzo di tensione. Di rabbia, anche, ad ascoltare certe cose.

Ma alla fine penso una cosa: sono un po' fiero di noi. Abbiamo combattuto con pochi mezzi, ma con tanta passione.

Grazie a tutti voi, non solo i 12mila che hanno firmato.

Grazie a

Mattia Crucioli

Roberto Centi La Spezia



𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟭:𝟮𝟳

L'avvocato di Autostrade: 'ma se ammettiamo questo danno, allora un giorno se ci fosse un tamponamento in Autostrada allora ci chiederebbero di danni per la coda. E poi li chiederebbero quelli che abitano nella vie vicine'.

Ascolto, ascolto ancora. Possibile che abbia davvero detto questo?



𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟭:𝟮𝟭

Crucioli: questo è un processo pionieristico. Il primo in Italia. Un caso pilota per la difesa di classi di cittadini. Un strumento per tutelare i più deboli che sennò sarebbero disarmati di fronte a colossi come Autostrade.

Questo si decide: la possibilità, come esiste in America, di usare la class action per difendere i cittadini comuni nei confronti di soggetti che dispongono di mezzi infinitamente più rilevanti.

Da soli non possiamo difenderci. Insieme possiamo tutelare i nostri DIRITTI. Questo è il punto.



𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟭:𝟭𝟳

La concessione, ricorda Crucioli, prevede garanzie non solo per gli utenti diretti. I danni in questo caso possono essere patiti non solo dagli utenti delle Autostrade.

Il disastro di Autostrade in Liguria ha avuto effetti su tutti i liguri. Se non si accetta questo, allora si nega la possibilità di una class action.



𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟭:𝟭𝟰

𝗘𝗰𝗰𝗼, 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼: 𝗟𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗺𝗮𝗶 𝗺𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗿𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝗶 𝗮𝗱 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲. 𝗤𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗺𝗺𝗼 𝗳𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗻𝗼𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶

Tocca di nuovo a Crucioli. La replica decisiva. Dai, dai, dai.



𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟭:𝟭𝟮

Udienza pubblica senza pubblico.

Autostrade si è opposta alle riprese in aula perché rischiavano di 'spettacolarizzare'.

Ma per piacere! Era solo trasparenza. Era solo diritto a informare i cittadini

Se Autostrade non aveva niente da temere perché non ha voluto le riprese?

Vorrei che tutti i liguri sentissero con le loro orecchie le tesi degli avvocati di Autostrade



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟲

𝗡𝗢𝗡 𝗥𝗜𝗘𝗦𝗖𝗢 𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗗𝗘𝗥𝗖𝗜: l'avvocato di Autostrade chiede più tempo per parlare perché rappresenta azionisti cui si chiedono miliardi di danni. Ma noi rappresentiamo 1,5 milioni di persone. Benetton vale più di tutti i liguri dunque?



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟰

Incredibile: non si potrebbe dimostrare un danno prodotto da Autostrade comune a tutti i liguri!

Noi un danno comune lo abbiamo dimostrato eccome: il crollo del PIL, il calo del tenore della vita, l'aumento dei prezzi



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟱𝟵

C'è una cosa mi colpisce guardando la scena: noi siamo quattro persone come tante. Da quasi due anni studiamo la causa, viaggiamo avanti e indietro per le Autostrade ascoltando la gente. Abbiamo raccolto 12mila firme. Dall'altra parte dell'aula vedo un esercito di avvocati. Vedo soprattutto una società.

L'avvocato di Autostrade cita esempi di class action del passato. Peccato che all'epoca non ci fosse ancora la nuova legge.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟱𝟲

L'avvocato di Autostrade parla. Gli altri dodici annuiscono. Più di metà delle persone presenti in aula sono difensori di Autostrade.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟱𝟯

L'avvocato di Autostrade dice che io e Roberto Centi non dovevano presentare la class action. E che Mattia Crucioli non doveva essere avvocato in questa causa. Il motivo? Siamo politici.

Vorrei capire cosa deve fare chi fa politica se non rappresentare e difendere i diritti dei cittadini.

Dobbiamo soltanto andare in TV? No no no.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟰𝟳

Seconda tesi: i liguri, nel loro insieme, non sono legittimati ad agire. Non esiste un danno unitario per tutti i liguri.

Terzo: manca la dimostrazione di un nesso di causalità tra il comportamento di Autostrade e i danni subiti dai liguri.

VOI COSA NE DITE? Non si può dimostrare che i cittadini liguri hanno subito un danno dal comportamento di Autostrade?



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟰𝟰

Ecco la prima tesi di Autostrade: 'i fatti che hanno provocato danni ai liguri sono precedenti alla nuova legge del 2021'. Se gli avvocati si trovassero sulle nostra Autostrade stamattina forse avrebbero dei dubbi.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟰𝟬

Crucioli conclude il primo intervento: l'azione deve essere ammessa.

Tocca ad Autostrade. Ci sono tre professori universitari a parlare.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟯𝟲

Come fa Autostrade a dire che il danno non è dimostrabile?

Noi ricordiamo la base della nostra tesi, innovativa, per cui ogni ligure può chiedere i danni: tutti, tutti i liguri hanno subito danni dall'aumento dei prezzi e dal calo del valore delle case. Per non dire del crollo del PIL e all'aumento del costo della vita. Questi danni sono dimostrabili. E li abbiamo subiti tutti noi.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟯𝟬

Crucioli ricorda il senso della nuova class action: uno strumento giuridico per difendere soggetti in posizione debole. Di più: soggetti che non hanno accesso a dati e informazioni, quindi sono in posizione debole per procurarsi le prove.

Un'altra opposizione degli avvocati di Autostrade.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟮𝟲

Crucioli ricorda che non si può negare la parte civile perché il tribunale di Genova ha negato la costituzione di parte civile nel processo Morandi. Ma gli avvocati di Autostrade sbagliano: questo non è processo penale. È una class action.

Appena proviamo a presentare un documento gli avvocati di Autostrade sono pronti a sollevare eccezioni.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟮𝟯 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗚𝗢𝗟𝗜𝗔

È impressionante la scena: un avvocato per noi. Dall'altra parte dell'aula 13 avvocati che annotano ogni gesto, ogni parola. Che consultano i computer.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟭𝟳

Crucioli spiega perché siamo legittimati ad agire: la violazione di Autostrade è ancora in corso. Lo vediamo ogni giorno sulla nostra pelle.

Gli avvocati di Autostrade parlano ad alta voce durante l'intervento di Crucioli.

Crucioli ricorda che per la concessione Autostrade doveva mantenere 'standard di servizio'. Secondo voi è successo? Secondo voi accade anche oggi?

Presentiamo centinaia di articoli di giornali e servizi TV che dimostrano come i danni siano ancora in corso



𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟬:𝟭𝟰 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗜𝗟𝗘, 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗛𝗘 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗦𝗢𝗡𝗢 '𝗥𝗜𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜'.

Crucioli chiede la cancellazione dagli atti di alcune frasi contenute nei documenti di Autostrade. Dicono che le nostre richieste sono 'risibili' e 'sconcertanti'.

Incredibile, dopo tutto quello che è successo sulle nostre Autostrade, dopo che sono crollati ponti, la società Autostrade dice che le nostre richieste sono 'risibile'. Un'offesa e una mancanza di rispetto verso tutti i liguri



𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟬:𝟭𝟭 𝗜𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮 𝗖𝗿𝘂𝗰𝗶𝗼𝗹𝗶

𝗧𝗥𝗘𝗗𝗜𝗖𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗨𝗡𝗢

Siamo davanti all'aula. È arrivato l'esercito di Autostrade: 13 avvocati!

Noi ne abbiamo uno, l'ottimo Mattia Crucioli.

Ma loro hanno dietro gli azionisti e noi invece un milione e mezzo di liguri.

Seguiteci nella diretta che faremo qui sulla nostra pagina per questa giornata importantissima!