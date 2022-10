Fontana presidente della Camera, Ghio (Pd): “Le sue posizioni omofobe e misogine non rappresentano tutte e tutti”

“L'elezione di Fontana non è un buon segnale per la nuova Legislatura. Fontana rappresenta una posizione di estremismo su diversi temi, lontana dalla necessità di apertura e coinvolgimento di cui il Paese ha bisogno. Le posizioni pro-Putin, le opinioni omofobe e misogine che ha spesso manifestato, non sono garanzia di rappresentazione di tutte e tutti. Con questa elezione la destra mostra il suo volto”.

Così la deputata del Partito Democratico Valentina Ghio dopo le elezioni di Lorenzo Fontana eletto presidente alla Camera.