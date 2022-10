Strade chiuse intorno all'ex Savam di Altare, il Circolo Fratelli d’Italia Val Bormida: "A rischio la la vitalità di un centro urbano di riferimento"

Il Circolo Fratelli d’Italia Val Bormida, vista la contingente situazione di emergenza urbanistica e viaria che sta vivendo la comunità cittadina altarese, causata dalla chiusura della sua arteria stradale principale, che di fatto ha diviso in due il centro cittadino, attraverso il suo Presidente Francesco Garofano e il suo rappresentante locale Manuel Longagna, esprime le posizioni propositive del partito circa il necessario interessamento strategico delle istituzioni preposte e degli enti superiori.

"Siamo preoccupati e dispiaciuti per quanto sta accadendo ad Altare, auspichiamo che le istituzioni competenti e gli enti superiori quali Regione, Provincia e/o Ministeri competenti, di concerto con il Comune si attivino al fine di raggiungere una rapida e definitiva soluzione della problematica".

"La situazione rischia di compromettere la vitalità di un centro urbano di riferimento e strategico dal punto di vista della sua collocazione di spartiacque tra Savona e la Val Bormida - proseguono Garofano e Longagna - Per quanto nelle nostre facoltà, ci rendiamo disponibili verso l’Amministrazione Comunale per contribuire a raggiungere un risultato nei tempi più brevi possibili".

"Quanto sta accadendo ad Altare, è la punta dell’iceberg una situazione purtroppo diffusa in molte altre realtà amministrative. Nei nostri comuni sono infatti presenti edifici talvolta di proprietà privata che per diversi motivi risultano in stato di abbandono e che possono diventare problematici per l’interesse pubblico. A tal proposito riteniamo che sarebbe utile un'azione normativa dedicata a livello regionale o nazionale, che istituisse specifici fondi in supporto ai Sindaci che devono affrontare queste difficoltà, in modo che possano agire preventivamente in questa direzione a tutela della loro cittadinanza" concludono dal Circolo Fratelli d’Italia Val Bormida.