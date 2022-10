Albisola, prosegue la collaborazione di rete a sostegno della vaccinazione antinfluenzale

A partire da lunedì 17 ottobre prenderà il via la campagna di sensibilizzazione relativa alla vaccinazione antinfluenzale, quale misura di prevenzione raccomandata in modo particolare ai soggetti fragili. A seguito di un accordo stipulato fra la Giunta Regionale ed i rappresentanti delle farmacie Federfarma ed Assofarm le vaccinazioni, oltreché presso gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, potranno tenersi anche presso le farmacie che aderiranno; per questa soluzione le prenotazioni potranno essere effettuate mediante la piattaforma di Liguria Digitale Prenotovaccino fruibile a partire da oggi.

“Presso la nostra cittadina – afferma l’assessore Calogero Sprio con delega ai Servizi Ambulatoriali – viene riconfermata anche quest’anno la possibilità di eseguire le vaccinazioni antinfluenzali anche presso i locali adiacenti agli sportelli polifunzionali del Distretto Savonese siti ad Albisola Superiore in via Dei Conradi 81; un numero cospicuo di Medici di Medicina Generale ha optato per questa soluzione al fine di poter contare su uno spazio dedicato evitando in questo modo assembramenti di persone non consigliabili dato il persistere della diffusione del Covid”.

Tali locali saranno dedicati alle vaccinazioni antinfluenzali il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 19.00; gli appuntamenti andranno richiesti direttamente ai medici di riferimento.

“L’utilizzo di questi locali – aggiunge l’Assessore Sprio – rappresenta una importante opportunità per i cittadini albisolesi, specie per quelli più anziani, data la loro collocazione nella centralità della nostra cittadina e la loro elevata accessibilità; questo risultato è frutto di una collaborazione oramai consolidata fra il Comune, la Asl 2 Savonese e i Medici di Medicina Generale che si concretizza in una rete capillare nel territorio. Un ringraziamento particolare va al Direttore del Distretto Sanitario Savonese Dr. Giancarlo Conte il quale sta mantenendo quella disponibilità e collaborazione messe in campo con lo scoppio della pandemia garantendo continuità su un servizio che ancora oggi si dimostra utile e di reale supporto a chi è più fragile”.