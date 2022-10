Tutto pronto per "dolcetto o scherzetto" di Halloween al Molo 8.44 di Vado

Mancano meno di venti giorni ad una delle feste più amate dei bambini e dal Molo 8.44 di Vado Ligure non si vede l’ora che zucche, streghette, fantasmini e colorati mostriciattoli tornino a riempire le vie del centro, facendo capolino in ogni negozio per chiedere “dolcetto o scherzetto”.

Il Molo sta organizzando delle attività variegate per i bimbi in modo che possano trascorrere Halloween in sicurezza, divertimento e spensieratezza… e che la spensieratezza sia condivisibile anche da mamma e papà.

In attesa di trascorrere questa nuova festa insieme ricordano dalla direzione dello shopping center che sono sempre attive delle promozioni: da giovedì 13 a mercoledì 19 ottobre si possono trovare da DenStore una scontistica del 20% su tutti i jeans griffati SweetYears. Al Molo risparmi e ti diverti ogni mese dell’anno.