Nel nome di Gigi Marulla e della cinicità da trovare: Genoa a Cosenza per tenere il passo

Chissà se il doppio ex Gigi Marulla, a cui è intitolato lo stadio di Cosenza, palcoscenico di questa nona giornata per il Genoa (ore 14, arbitro Baroni di Firenze), potrà essere d'ispirazione negli ultimi sedici metri per Coda e compagni.

È il cinismo una delle tre chiavi indicate alla vigilia da Alexander Blessin in sede di presentazione della sfida ai Lupi per restare agganciato al treno delle primissime della classe, insieme all'ormai solita aggressività (mai mancata finora) e all'attenzione specialmente in fase difensiva, sulle seconde palle. Perché l'avversario, reduce dalla sconfitta nel derby con la Reggina, in casa è temibile e potrebbe addirittura cambiare qualcosa nel suo schieramento per imbottigliare il Grifone.

Il 3-5-2 potrebbe essere la scelta di mister Davide Dionigi, vecchi conoscenza del calcio genovese ma a tinte blucerchiate, che apparecchierebbe una tattica tra quelle più sofferte finora dal Vecchio Balordo. Ma Blessin ne è consapevole e quindi pronto: "Ci aspetterà un avversario che starà basso, che giocherà in contropiede. L’importante saranno la fase difensiva e le marcature preventive, questo sarà l’aspetto più importante".

Per il tecnico buone notizie dall'infermeria perché rientrano tra i convocati Badelj ed Hefti, allenatisi tutta la settimana col gruppo ma che difficilmente potranno trovare spazio dall'inizio. I loro "sostituti", se così si possono definire solo in base alle scelte delle prime giornate, Sabelli e Strootman, nelle ultime uscite sono stati tra i migliori, e su di loro potrebbe puntare ancora come imprescindibili Blessin. Seppur con attenzione alla Coppa Italia di martedì prossimo.