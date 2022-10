Sampdoria, Stankovic si presenta: "Qui per la salvezza, io ci credo"

"Ho vinto tanto, sono qui per salvare la Sampdoria. Che sia vincere o salvarsi l’importante è avere un obiettivo". Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria, mostra sin da subito di avere le idee chiare.

Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, l'ex giocatore di Lazio e Inter non ha dubbi: "Il nostro obiettivo è uscire dalla zona rossa prima della sosta per il Mondiale. Il mercato? Non ne abbiamo parlato perché siamo tutti concentrati sui ragazzi che ci sono, a gennaio vedremo dove saremo. Sono felice con quello che ho in questo momento". E per invertire il trend negativo di questa prima parte di stagione la ricetta è una sola: "Non conta come difendi, ma l'orgoglio col quale lo fai. Nei novanta minuti puoi sbagliare un passaggio, ma l’atteggiamento no. L’approccio, difendere il proprio orgoglio, deve esserci sempre".