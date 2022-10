Savona, caso Depuratore Acque, Giorgio Calabria (Lega): “Monitoriamo e riflettiamo”

"Rispetto a notizie di stampa relative alla indagine della Guardia di Finanza circa la regolarità dei bilanci della Partecipata del Comune di Savona, Depuratore Acque, la Lega non entra nel merito nel rispetto di garantismo, si limita, nel contempo ad un esame di riflessione circa funzionalità e produttività economica in sede locale del sistema di regolazione Ato del ciclo delle acque, se per esempio, le diverse prestazioni regolatorie locali, siano nel caso di scarsa indipendenza e competenza dei regolatori, o una intrinseca anomalia di una ristrutturazione della vecchia legge Galli”.

Ad affermarlo Giorgio Calabria, segretario Lega Salvini Premier Savona.