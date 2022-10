“Oggi ricordiamo le vittime innocenti del rastrellamento del 1943 nel ghetto di Roma. Uomini, donne, bambini ebrei deportati ad Auschwitz, in un viaggio senza ritorno. Ricordare sempre per non dimenticare mai è un imperativo, così come lottare contro ogni forma di discriminazione”.

Lo scrive nelle sue pagine social il presidente della Liguria, Giovanni Toti.