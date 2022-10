Regione, potrebbe essere Augusto Sartori il nuovo assessore al turismo, il suo 'sponsor' è Ignazio La Russa

Augusto Sartori potrebbe essere il nuovo assessore regionale al turismo. La voce circola all'interno degli ambienti di Fratelli d'Italia soprattutto dopo l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato. I due sono infatti amici, si conoscono dai tempi della militanza nell'MSI. Il nuovo titolare di Palazzo Madama, proprietario di una casa a Zoagli, dove passa le estati, sarebbe dunque uno sponsor ideale per Sartori, patron di un ristorante a Santa Margherita Ligure, che in Fdi ricopre il ruolo di responsabile della ristorazione e dei locali notturni.



Le quotazioni di Sartori sono salite negli ultimi giorni a scapito di quelle del sindaco di Stellanello e coordinatore provinciale di Fdi nel savonese Claudio Cavallo. Tra i nomi in lizza anche tre imperiesi: Luca Lombardi, capogruppo di Fdi in consiglio comunale a Sanremo, Paolo Strescino, ex sindaco di Imperia e attuale dirigente regionale degli Enti locali di Fdi e Fabrizio Cravero, coordinatore di Fdi in provincia di Imperia.



“La partita è ancora totalmente aperta, – commenta a La Voce di Genova Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fdi e neo parlamentare – a decidere sarà Giorgia Meloni, ma lo farà solo dopo la formazione del governo, quindi non credo prima di due settimane".



Alcuni giorni fa il presidente della Regione Giovanni Toti, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo assessore alla sanità Angelo Gratarola ha auspicato che Fdi, a cui spetta la casella dell'assessorato al turismo, gli indichi a breve il nome per la composizione finale della nuova giunta dopo il rimpasto dovuto alle elezioni in parlamento di Gianni Berrino e Ilaria Cavo.