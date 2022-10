Caro amico ti... sfido! Samp-Roma è anche Stankovic contro Mourinho: alle 18.30 la prima al "Ferraris" del tecnico serbo

Un rendez-vous tra amici che per 90 minuti saranno avversari. Dejan Stankovic e José Mourinho, eroi del "Triplete" interista, si ritroveranno quest'oggi in occasione di Sampdoria-Roma (ore 18.30, arbitro Di Bello) nella prima gara casalinga dell'avventura blucerchiata del tecnico serbo.

"Mi sento fortunato a far parte della Serie A come allenatore dopo averlo fatto come giocatore - ha dichiarato Stankovic nel corso della conferenza stampa tenutasi in occasione della sua presentazione ufficiale - È cambiata, ma è sempre calcio. Sarà emozionante la prima al Ferraris contro un allenatore che rispetto e stimo tantissimo, e che è un mio amico".