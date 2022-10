Tensione a Marassi: Ferrero avvistato in tribuna, la polizia lo scorta fuori (FOTO)

Calmatesi le tensioni agonistiche del rettangolo di gioco, è stata la tribuna del "Luigi Ferraris" la protagonista di minuti di vera tensione destinati a non esaurirsi al novantesimo di Sampdoria-Roma per un "ospite" tutt'altro che gradito: il patron ed ex presidente Massimo Ferrero.

La voce piano piano ha preso consistenza e iniziato a serpeggiare tra i presenti che si sono assiepati ai piedi della zona dove sono soliti assistere ai match i dirigenti delle società, casalinghe e ospiti.

Un clima elettrico per il quale i responsabili della sicurezza hanno immediatamente predisposto un rafforzamento del servizio d'ordine effettuato dagli steward nell'area interessata, dove nel mentre anche il presidente Marco Lanna ha provato a stemperare gli animi.

E mentre anche dagli altri settori, in particolare la Gradinata Sud, si è alzato forte il coro "Ferrero uomo di m...", anche all'esterno della tribuna gli uomini della polizia hanno cominciato a rinforzare il proprio presidio scortando poi il Viperetta verso l'esterno dell'impianto mentre pare che un gruppo di tifosi abbia tentato di dirigersi verso l'ex numero uno partendo dalla Gradinata Sud per un faccia a faccia.