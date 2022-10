Albenga, incidente lungo l'Aurelia bis: motociclista in codice giallo al Santa Corona

Incidente stradale questa mattina lungo l'Aurelia bis ad Albenga. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7.30 all'altezza della galleria Bastia II.

Il sinistro secondo quanto riferito ha coinvolto una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine.

Il conducente della due ruote, pare un uomo, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La dinamica è ancora in via di accertamento. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio.