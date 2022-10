Piantagione di marijuana nei boschi di Erli: sequestrate dai Carabinieri Forestali 20 piante di cannabis

Durante lo svolgimento dei consueti controlli in bosco i Carabinieri Forestali della Stazione di Zuccarello si sono imbattuti in una piantagione di Cannabis. La coltivazione, presente sul territorio di Erli, era costituita da 20 piante pronte alla produzione.

I militari in virtù delle specifiche competenze connesse ai compiti della specialità, incaricata di svolgere controlli presso le aziende agricole autorizzate alla coltivazione della canapa, una volta valutati il portamento, lo sviluppo e il sesto di impianto delle piante, ne hanno attribuito l’appartenenza alle specie Indica e Ruderalis, da cui si ricava la sostanza comunemente denominata Marijuana.

I Forestali di Zuccarello hanno così immediatamente avviato le indagini individuando il “coltivatore” della piantagione. Questa mattina, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di Andora, i militari hanno effettuato una perquisizione nei confronti del responsabile per verificare la presenza di eventuali ulteriori quantità di sostanza detenuta dallo stesso.

A seguito di ciò sono stati posti sotto sequestro circa 7,5 kg di marijuana, in precedenza separata e conservata all’interno di barattoli in vetro provvisti di etichette. Nell’abitazione sono stati rinvenuti anche strumenti per accelerare l’essicazione delle foglie e delle infiorescenze.