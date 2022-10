Festa della Sostenibilità, pulizia del territorio a Vado Ligure

Torna a Vado Ligure la Festa della Sostenibilità che quest’anno si articola in due giornate: il giovedì con azioni di pulizia del territorio e il sabato con due iniziative gratuite per trascorrere una giornata divertente, creativa e sostenibile! Si comincia dalla mattina, armati di smartphone o fotocamera, con la maratona fotografica e, sia la mattina che il pomeriggio, laboratorio creativo sul cibo per bambini e non solo.

Ecco il programma: Giovedì 20 ottobre Puliamo il mondo

Nella mattinata le classi quinte della scuola primaria “Don Peluffo” saranno impegnate sul campo nella pulizia della spiaggia. Come sempre il Comune aderisce alla manifestazione di Legambiente promuovendo la partecipazione della scuola primaria a questa importante giornata di volontariato ambientale. L’iniziativa è organizzata dal Settore Ambiente del Comune di Vado Ligure in collaborazione con SAT. A Spasso... per la Natura

Dalle 14.30 alle 16.30 – Un gruppo di bambini del tempo integrato della Ludoteca il Cappellaio Matto di Vado Ligure sarà impegnato in una passeggiata nella frazione di San Genesio per scoprire i segreti che cela il bosco e…pulire il percorso da rifiuti lasciati dispersi in ambiente. Sabato 22 ottobre, piazza Cavour

A Spasso con l’Obiettivo: Maratona Fotografica

Dalle 10.00 alle 17.00

Una maratona fotografica a tema ambientale aperta a tutti, con qualsiasi mezzo fotografico digitale, dallo smartphone alla fotocamera. Tre temi a sorpresa saranno svelati durante la maratona, sfidando i partecipanti ad esplorare Vado e scattare foto che raccontino le tematiche in modo originale, divertente, creativo. E’ possibile partecipare da soli o in squadre. Sarà premiata una foto per ogni tema assegnato, ma anche la foto più votata su facebook e la migliore foto per la categoria ragazzi. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Le storie nel piatto

Dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 16.30

Laboratorio creativo sul cibo e la sostenibilità ambientale, per bambini (e non solo).

Gli ingredienti sono piatti biodegradabili, scarti e avanzi di cibo e fantasia. Il proprio piatto diventa una pagina, su cui ogni bambino “scriverà” la propria storia. Una storia a chilometro zero, fatta di avanzi, legumi, semi, erbe aromatiche e immaginazione. Al termine ognuno potrà portare con sé la propria opera: un lavoro a impatto zero, che si biodegraderà senza produrre rifiuti e che, portando semi su di sé, potrà anche essere seminato e trasformarsi in una piccola pianta.

Sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti fino ad esaurimento scorte.