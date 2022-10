Caro bollette, Toti: "Bene commissione Ue, apertura su utilizzo fondi coesione per risarcire imprese e famiglie"

“Bene l’Europa: come avevamo più volte proposto, per primi, la Commissione di Bruxelles sembra orientata a consentire l’utilizzo dei Fondi di Coesione (Fesr, Fse e Fondo di Coesione) per risarcire imprese e famiglie del caro bollette. Esattamente come fu fatto per il Covid. Una misura immediata e utile che non pesa sul debito e può valere 40 miliardi per l’intero continente”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un post sulla sua pagina Facebook dopo l’annuncio della commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira.