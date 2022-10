Protezione civile, 18 milioni di euro per interventi di resilienza in tutta la Liguria

Diciotto milioni di euro per interventi di resilienza su tutto il territorio ligure: il Dipartimento di Protezione civile nazionale ha infatti approvato la nuova proposta di riparto della Regione Liguria, per i danni dell’emergenza 2018 che hanno interessato i comuni di Sestri Levante per 1 milione e 100 mila euro, San Bartolomeo al Mare per 62 mila euro, Ameglia per un milione, Calice al Cornoviglio per 500.000 euro, Rocchetta Vara per 60.000 e Sarzana per 2 milioni e 500.000 euro.

Due interventi saranno realizzati nel comune di Taggia per 8 milioni e 300 mila euro, ad Albenga per 2 milioni e 600 mila euro, a Follo per 2 milioni e 400 e a Vezzano Ligure per 500 mila euro.