Ci eravamo tanto amati: il Marassi rossoblù si emoziona e riabbraccia Diego Alberto Milito

Sono tante le nuove generazioni che si stanno riavvicinando sempre più al Genoa, anche di piccolissimi che purtroppo non hanno potuto vivere il miglior periodo della storia calcistica recente di quel Grifone che sfiorò, e non solo con un dito, il sogno della Champions League.

Ma come tutti questi momenti quasi da leggenda, sportivamente parlando, anche chi non li ha vissuti li conosce e prova qualcosa di speciale solo a sentirne parlare.

Figuriamoci a risentire quel coro visto solo nei video in rete che fa: "Noi c'abbiamo un argentino, gioca meglio di Pelé, fa le danze sul pallone è Diego Alberto Principe". Trovandosi davanti proprio lui, con la sua fiera numero 22 davanti alla Gradinata che ha saputo esaltare con 60 reti in 94 presenze, alcune storiche come la tripletta nel derby della stagione 2008/'09 che lo ha annunciato sui maxi schermi del "suo" Luigi Ferraris.

Un momento amarcord non solo coi tifosi, ospite della società durante la sfida di Coppa Italia alla Spal, ma anche con un'altra bandiera di quel Grifone targato Gian Piero Gasperini, il capitano Marco Rossi con il quale si sono sprecati nel prepartita gli abbracci e i sorrisi.

Senz'altro ricordando quell'anno che i tifosi rossoblù sperano di poter tornare a respirare quanto prima. D'altronde, anche la leggenda del Principe di Baires cominciò proprio dalla Serie B...