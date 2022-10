Genoa, martedì di Coppa Italia con vista Roma. Ma prima c'è la Spal e Blessin punta al turnover

Nemmeno quasi il tempo di gustarsi appieno il risultato di Cosenza che, in una settimana fin qui tra le più decisive della stagione, ecco che il Genoa ritrova il campo nell'infrasettimanale di Coppa Italia (ore 18, arbitro Santoro di Messina).

Tra la vittoria di stoicismo arrivata in terra calabra e la seconda trasferta consecutiva in casa della sorprendente capolista Ternana, c'è di nuovo la Spal, a due settimane e poco più dall'ultimo incrocio in campionato in quel di Ferrara, da battere per "guadagnarsi" la Roma e l'Olimpico al turno successivo. Avversario tutt'altro che qualunque per i dirimpettai del Vecchio Balordo, guidati proprio da quel Daniele De Rossi che dei Lupacchiotti è stato bandiera al fianco della leggenda Francesco Totti.

E se per i ferraresi quella di quest'oggi a Marassi è un'opportunità per ingranare sempre più in partite vere i meccanismi chiesti dal nuovo tecnico, con un cambio di organizzazione tattica marcato rispetto al predecessore passando a un più coperto 3-5-2, anche per i rossoblù si tratterà di un discreto banco di prova. Almeno per quelle che sono le scelte filtrate dal quartier generale di Pegli.

Spazio a un ampio turnover, l'occasione per dimostrare che il Genoa ha davvero ventidue potenziali titolari tutti d'altissima classifica. Metteranno probabilmente minuti nelle gambe i rientranti Hefti e Badelj, al fianco del quale, in mezzo al campo, una maglia da titolare dovrebbe tornare dopo mesi e mesi al franco guineano Touré. Stesso discorso per Czyborra al quale, sull'out difensivo sinistro in luogo di Pajac, il tecnico tedesco aveva spesso preferito addirittura Frendrup e Vogliacco, titolare quest'oggi al fianco di Bani (squalificato per la trasferta di Terni).

A guidare l'attacco dovrebbe esserci Puscas, sul cui poco impiego sono nate perplessità dopo l'ottima prova (con doppietta) nella sua nazionale. Minuti poi per Yeboah, rivistosi in campo nel finale di gara a Cosenza dopo un paio di panchine, e Jagiello, che in Calabria ha "pagato" l'inferiorità numerica lasciando spazio a un difensore. Assieme a Portanova, anch'egli di ritorno nell'undici iniziale dopo aver perso la titolarità a scapito dell'inserimento di un Aramu apparso però avulso dal gioco genoano nelle ultime uscite.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Czyborra; Badelj, Touré; Jagiello, Portanova, Yeboah; Puscas. Allenatore: A. Blessin

SPAL (3-5-2): Thiam; Peda, Meccariello, Fiordaliso; Almici, Zanellato, Esposito, Valzania, Celia; La Mantia, Finotto. Allenatore: D. De Rossi