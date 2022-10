Climber rimangono bloccati nel finalese: tratti in salvo da vigili del fuoco e soccorso alpino (FOTO)

Intervento di recupero complesso nella notte (le operazioni sono terminate dopo l'una) per due climber tedeschi di 42 anni rimasti bloccati a metà della parete "Via col Vento" in località Perti nel finalese.

Sul posto hanno lavorato in collaborazione, calandosi dall'alto, 15 tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria (in arrivo anche da altre stazioni oltre a quella di Finale) e 8 vigili del fuoco, mentre dal basso un grosso faro di un mezzo dei vigili del fuoco illuminava la parete per agevolare le operazioni.

Per raggiungere i due climber sono state necessarie varie manovre. La prima sosta è stata allestita in cima alla parete poiché la discesa non poteva essere effettuata in piena verticalità a causa della vegetazione che aveva bloccato anche gli arrampicatori, scesi in doppia.

Una volta raggiunti i climber i tecnici hanno allestito un nuovo ancoraggio e si sono calati a terra assieme ai due uomini. Entrambi erano in buone condizioni fisiche. Per loro non c'è stato bisogno nè di cure mediche particolari nè di trasporto al pronto soccorso.