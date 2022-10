Fungaiolo 87enne accusa un malore e muore: tragedia nei boschi di Murialdo

Allarme nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 ottobre, per la scomparsa di un cercatore di funghi nei boschi al confine tra Castelnuovo di Ceva (Cuneo) e Murialdo per il recupero di un cercatore di funghi deceduto a presumibilmente a causa di un malore.



La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 19.30 da una persona sul posto. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese insieme ai vigili del fuoco di Ceva.



La zona dell'incidente è stata localizzata tramite Sms locator e sul posto è stata inviata una squadra a terra del soccorso alpino con un medico. Sono state effettuate le manovre di rianimazione finché il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo.



Il magistrato, in accordo con i carabinieri piemontesi e liguri ha autorizzato la rimozione della salma dell’uomo, un 87enne di Montezemolo, che è stata effettuata con un mezzo del soccorso alpino e consegnata ai carabinieri a Castelnuovo di Ceva.