I casinò in Liguria

Con la crisi economica dovuta ai rincari, si fa un gran parlare di sviluppo industriale in Liguria. Del resto, un po’ le infrastrutture, un po’ la pandemia e un po’, appunto, l’inflazione hanno messo a freno uno sviluppo che anche in questa terra stava dando i suoi frutti.

Frutti che devono passare per varie attività e alla valorizzazione dei fiori all’occhiello di questa ragione. Uno tra tutti, sicuramente il casino. E qui ce n’è uno davvero storico che val la pena raccontare

Il casinò di Sanremo

Il casinò di Sanremo è così famoso che, anche di fronte all’avanzata del casino mobile, sempre più diffuso tra i giovani grazie allo smartphone, riesce a essere comunque un luogo che accoglie tutte le generazioni. Perché, comunque, non è solo un posto dove giocare. Ma è molto, molto di più.

La storia del casinò di Sanremo

Il casinò di Sanremo ha oltre 100 anni, essendo stato inaugurato nel gennaio del 1905 e, all’inizio, aveva il nome di Kursal. Gli inizi sono stati piuttosto turbolenti, visto che dopo poco tempo è stato teatro di un omicidio.

Oggi è visto come un casinò ma nei primi anni di vista era un luogo dove si organizzavano serate teatrali, feste, spettacoli e tutto ciò che comprendeva l’arte e la cultura. Adibito come circolo privato, nel frattempo, però, secondo fonti dell’epoca, era anche un luogo dove si cominciava a giocare e dove i croupier cominciavano a lavorare. Qui venivano persone da tutta Europa, nord compresi. Forse, grazie a questa eredità che, oggi, i croupier sanremesi sono tra i più famosi e bravi al mondo.

Il casinò di Sanremo nel periodo fascista

Cambia il modo di governare ma, comunque, il succo resta sempre lo stesso. Infatti, nel 1927 fu nominato un podestà che riuscì perfino a far intervenire Benito Mussolino. Il motivo? Far diventare questo luogo scenario importante per il gioco in cui si puntano soldi. Già a partire dall’anno successivo, nel 1928.

La serata inaugurale fu molto sfarzosa, con grandi ospiti. A tenere le redini della struttura fu Luigi De Santis e il casinò assunse il nome di Società Anonima Casinò Municipale di Sanremo. Non fu solo un cambio di nome. Infatti, fu progettato il suo ampliamento con due nuove ali e la creazione di un ampio salone interno con uno stile che rimandava al XVI secolo.

Così come l’architettura fascista prevedeva, l’impianto era imponente e le due cupole facevano quasi da protezione per i protagonisti. In ogni caso, però, il casinò di Sanremo non fu solo luogo di gioco ma fu protagonista anche di importanti eventi ludici, come il festival della canzone partenopea e un torneo di scacchi di livello internazionale.

Il regime fascista puntò molto su questo casinò tanto da farci costruire anche un collegamento tranviario con la linea che da Ospedaletti arrivava a Taggia, praticamente di fronte alla struttura.

La guerra, però, costrinse le autorità a decretarne la chiusura nel 1940.

Il casinò di Sanremo nel DopoGuerra

L’ultimo giorno dell’anno del 1945 – il 31 dicembre – la struttura riapre. Così come negli anni scorsi, anche in questo caso, per far ripartire il casinò, oltre al giorno, vengono organizzate serate mondane. Non tutti sanno che la sede della prima edizione del Festival di Sanremo, datata 1951, non fu al teatro Ariston ma proprio al casinò.

Anzi, fu sede del Festival della Canzone Italia fino al 1976, prima di passare le consegne al Festival di Sanremo. C’è stato anche un pizzico di calcio al casinò poiché nel 1953, a guidarlo fu il presidente dell’Inter dell’epoca Carlo Masseroni, al vertice dell’ATA.

Successivamente, a guidarlo fu Bertolini ma il casinò fu coinvolto in varie vicende giudiziarie a tal punto che nel 1969 il casinò fu commissariato. La situazione non migliorò troppo a tal punto che a prendere le redini in mano fu il comune di Sanremo, dagli anni ’80.

Oggi, comunque, gode di discreta saluta ed è guidata dalla società Casino spa – socio sempre il Comune di Sanremo – e sono stati realizzati ristoranti, bar e altro intrattenimento oltre al gioco