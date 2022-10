Pet food di qualità: un atto d'amore verso gli animali

È possibile dare amore ai nostri amici a quattro zampe in tantissimi modi, ma un atto d’amore veramente importante è offrire loro cibo di ottima qualità. Il pasto non è soltanto questione di necessità fisica ma anche e soprattutto una coccola. Quando si adotta un animale domestico si prende nelle proprie mani la sua salute, la sua felicità e la sua serenità: responsabilità molto importanti. Ecco perché una sana alimentazione è la base di partenza per garantire ai nostri pet salute, nutrimento, energia e amore.

Se scegliere con accuratezza il migliore pet food da offrire ai propri animali può sembrare un processo lungo e dispendioso viste le tantissime proposte del giorno d’oggi, il punto di partenza è affidarsi a professionisti del pet food che nel proprio negozio siano in grado di proporre prodotti veramente di qualità e possano suggerire il cibo migliore a seconda delle singole esigenze dell’animale. I negozi di pet food, infatti, si rivolgono a loro volta a fornitori come Vema Pet Food, per poter vendere solo prodotti selezionati e frutto di ricerche di esperti e professionisti. Questa giovane azienda mette alla base di tutto l’amore per gli animali e l’esperienza professionale dell’allevamento, al fine di garantire solo ottimo pet food ai negozi specializzati.

Pet Food da tutto il mondo con materie prime di qualità

Ciò che offre un’azienda come Vema Pet Food è la possibilità di avere sui propri scaffali i migliori brand di cibo per animali provenienti da tutto il mondo, già selezionati in base a requisiti specifici e con una grande attenzione prima di tutto all’imprescindibile salute degli animali. Per un negozio, ricercare in maniera indipendente i migliori prodotti potrebbe richiedere molto tempo e fatica, mentre avvalersi della ricca proposta di Vema Pet Food permette di unire comodità e qualità in pochi e semplici passi.

Ciò che contraddistingue veramente questo fornitore è la lunga ricerca da parte di veterinari e nutrizionisti per garantire agli amici a quattro zampe il giusto nutrimento di mente e corpo. L’azienda punta su cibi con ingredienti genuini e materie prima di qualità, che siano in grado di far fronte a tutte le esigenze degli animali e possano soddisfare pienamente il loro palato anche nel gusto.

Alimentazione naturale e facilmente digeribile

Tra i brand proposti che rispecchiano proprio i valori e i requisiti indicati troviamo Wolf's Menu, una variante di Barf Buffet per un’alimentazione perfettamente equilibrata e naturale, composta dal 75-80% di carne, proprio come nell’alimentazione più antica e originale del lupo. Si tratta di alimenti completi congelati, che risultano essere facilmente digeribili per i nostri amici a quattro zampe proprio grazie alla qualità degli ingredienti e alla loro corretta lavorazione.

La composizione dei prodotti è formata da materie prime non lavorate come muscoli, ossa, organi, frutta e verdura, in grado di fornire nutrienti, minerali e vitamine essenziali per la salute del cane. Non vengono assolutamente utilizzate carcasse ma solo carne di qualità attentamente selezionata e proveniente da produttori locali. I prodotti Wolf’s Menu, inoltre, non contengono cereali e tantomeno conservanti, coloranti o aromi artificiali.

La gamma offerta presenta ben sei menù differenti per soddisfare le esigenze di ogni cane: dai cuccioli, agli adulti, passando per cani molto attivi o con una pelle particolarmente sensibile. Durante il processo di produzione la carne non viene riscaldata e questo garantisce una maggiore ricchezza di vitamine, proteine, e batteri buoni che portano a un migliore assorbimento degli alimenti.

Acquistare il migliore pet food online

Il migliore pet food per i nostri amici a quattro zampe può quindi essere acquistato comodamente online. I privati possono acquistare gli ottimi prodotti Wolf’s Menu online dal sito ufficiale https://www.barfbuffet.it/wolfs-menu-brand/. Mentre i negozianti possono rivolgersi a Vema Pet Food approfittano anche dei Canvass, ovvero le promozioni che a rotazione offrono vantaggiosi sconti su tutto il catalogo. Con il form facilitato presente sull’e-commerce, acquistare per il proprio negozio i prodotti dei migliori brand di pet food diventa semplicissimo.