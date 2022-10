"Ocean Sole Revolution" a Le Serre di Albenga, una mostra di animali marini realizzati col recupero delle flip flop

Ad Albenga al Centro Commerciale Le Serre del gruppo Coop Liguria è stata inaugurata la mostra “Ocean Sole Revolution” con le riproduzioni di animali marini realizzati con l’utilizzo di infradito (flip flop) recuperate dai mari da un’impresa sociale che si occupa di ridare vita a questi “rifiuti”, raccogliendoli, pulendoli e trasformandoli in opere d’arte. Fino al 23 ottobre si potranno ammirare oltre 40 pinguini, delfini, polpi, squali, tartarughe di varie dimensioni. Lungo la Galleria sono inoltre posizionati pannelli sagomati con foto che mostrano i danni della plastica recati alla fauna marina e il lavoro di trasformazione delle ciabattine “flip flop”.

La mostra è abbinata al concorso “Ricicla & Vinci”. Coloro che faranno un acquisto del valore di almeno 20 euro (cumulando anche più scontrini relativi al periodo di svolgimento del concorso) presso i punti vendita aderenti all’interno del Centro Commerciale, riceveranno un massimo di 5 cartoline-gioco che permetteranno di aggiudicarsi buoni acquisto di 10, 20 o 50 euro spendibili entro il 24 novembre nei negozi della Galleria (ipermercato incluso).

I clienti dovranno recarsi, dal venerdì alla domenica per tutto il mese di ottobre, presso la postazione allestita in Galleria dove potranno ritirare le cartoline-gioco presentando gli scontrini. Un totem elettronico presente nel Centro certificherà se la cartellina è vincente.

Ma chi metterà in pratica comportamenti sostenibili, potrà avere più cartoline. Portando ad esempio 100 gr. di tappi in plastica consegnati (pari circa a 80 tappi); oppure dimostrando di aver raggiunto il Centro Commerciale Le Serre con un mezzo ecologico (biglietto autobus, bicicletta, monopattino, monopattino elettrico, auto elettrica); avendo con sé una borraccia riutilizzabile; utilizzando shopping bag o borse riutilizzabili per la spesa.

Oppure postando un proprio selfie presso la mostra “Ocean Sole Revolution” sul proprio profilo Instagram o Facebook con l’hashtag “#riciclaevincicoopliguria”.