"Viperetta non mollare": dopo l'affronto di Ferrero al "Ferraris", lo sfottò genoano ai cugini invade le strade di Genova

La lingua dell'ironia batte dove il dente della fede, in questo caso calcistica, duole. Poteva, quindi, l'inaspettata ed eufemisticamente sgradita visita di Massimo Ferrero al "Luigi Ferraris" in occasione di Sampdoria-Roma non trasformarsi in occasione di sfottò da parte dei cugini genoani?

Ovviamente la risposta è no. Così, nella due giorni calcistica genovese che a distanza di ventiquattr'ore ha visto prima l'onda di sdegno e rabbia dei tifosi blucerchiati durante la sconfitta contro la Roma e poi la festa rossoblù per il passaggio del turno di Coppa Italia col ritorno al "Tempio" del Principe Diego Milito, il derby si è spostato dal campo alle strade.

Corso Europa, il campo di allenamento di Bogliasco, il Samp Point di via XX Settembre o la bretella dell'aeroporto e anche la sede del club i punti scelti dalla tifoseria del Grifone per ironizzare non solo sulla visita del Viperetta, invitato a "non mollare", ma anche sulla chiacchierata trattativa con lo sceicco Al Thani e la situazione economica della squadra.

E mentre i cugini tappezzavano la città coi loro slogan, anche alcuni tifosi sampdoriani hanno preso in mano le bombolette e appeso sull'ingresso della sede di Corte Lambruschini un duro striscione di contestazione a chi in società è ancora vicino all'ex presidente con su scritto "Via dall'U.C. Sampdoria gli infami, bugiardi e leccac... di Ferrero".

Proprio mentre nelle prossime ventiquattr'ore per il club presieduto da Marco Lanna, che ieri insieme ad altri membri dell'attuale cda ha minacciato misure drastiche nel caso dovessero ripresentarsi situazioni come quella di lunedì allo stadio, potrebbe vedere una svolta attesa e forse decisiva a livello societario. Almeno negli annunci del possibile acquirente.