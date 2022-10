Petsfestival: la nona edizione si chiude con un grande successo e rafforza la partnership con Cremonafiere in vista del 2023

La manifestazione, per il secondo anno a CremonaFiere, si è sviluppata su una superficie di 25.000 mq coperti e su un’area esterna di oltre 10.000 mq suddivise in aree tematiche: area verde, area cani, area gatti, area acquariologia, area animali della fattoria, area piccoli animali, area alpaca e lama e area mondo gufo (by festival dei gufi) e che hanno attirato migliaia di visitatori in due giorni.

Tra i divertenti ed innovativi spettacoli che hanno coinvolto il pubblico presente: la dimostrazione di treibball, durante la quale cani di razza e meticci hanno fatto rotolare palle fitness in un campo da gioco fino a raggiungere un goal prefissato; Kanin Hop, la corsa ad ostacoli per conigli, per la prima volta in Italia; l’International Ferret Contest, concorso di bellezza per furetti, l’agility dei gatti e la grandissima area di acquariologia con specie marine, di acqua dolce, laghetti e coralli oltre a innumerevoli presentazioni e workshop per esperti e appassionati del settore. Poi ancora l’affascinante show di Alpaca e Lama e il Talea Show dell’area green. Grande riscontro anche per la prima edizione della Cremona Maradog, la camminata ludico-motoria che, dal centro città, ha portato in Fiera adulti e bambini accompagnati dai loro fedelissimi amici animali.

“Che dire? Solo il Covid ci aveva fermato nel 2020 e parzialmente rallentato nel 2021 – ha dichiarato l’organizzatore, Gian Domenico Palieri - mentre quest’anno Petsfestival è ripartito alla stragrande per qualità e quantità. La svolta green, unitamente alla crescita di tutte le aree, ha premiato il lavoro e le scelte fatte dal team organizzativo e, come si è visto, condivise da pubblico e espositori. Con CremonaFiere la partnership si rafforza e ci induce a prevedere e programmare un ulteriore sviluppo. Grazie a tutti.”

“Abbiamo accolto con piacere la prima edizione di PetsFestival lo scorso anno, questa edizione l’ha confermato come un evento in crescita sul quale potremo e dovremo lavorare per aumentare ulteriormente l’offerta. - ha dichiarato il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni - Abbiamo in serbo alcune importanti novità che vedranno il mondo del Pets acquisire sempre più importanza nella nostra offerta fieristica e nei nostri territori.”

Petsfestival si conferma dunque come punto di incontro privilegiato per produttori, allevatori, grossisti e dettaglianti del settore pet e come luogo ideale per promuovere la cura e l’amore per gli animali, offrendo a bambini e adulti la possibilità di conoscere da vicino la ricchezza e l’importanza della biodiversità. Una sinergia, quella tra Petsfestival e CremonaFiere, che si consolida ulteriormente ponendo le basi per un’ulteriore crescita della Manifestazione.

L’appuntamento, dunque, è confermato per il 2023: il 14 e 15 ottobre, a CremonaFiere.