Loano, il comune mette a disposizione dei pescatori cinque contenitori per la differenziata e due transpallet

Cinque contenitori per la raccolta differenziata di plastica, carta, indifferenziata, organico e vetro e due transpallet da 2.500 chili in acciaio inox. Sono queste le attrezzature che il comune di Loano ha deciso di destinare (in comodato d'uso gratuito) all'Associazione Pescatori Professionali.

La doppia concessione avviene nell'ambito dei due progetti promossi dal Flag Gruppo di Azione Costiera Savonese aventi ad oggetto la “realizzazione di punti di conferimento rifiuti della pesca professionale” e “investimenti in attrezzature destinate ai pescatori professionali”. Il progetto si colloca all'interno della pianificazione dei fabbisogni infrastrutturali nei porti pescherecci, con l’obiettivo “di rafforzare il ruolo delle comunità dei pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime”.

La finalità è quella di realizzare punti specifici di raccolta e conferimento ad hoc dei rifiuti prodotti e raccolti dalla flotta di pesca professionale nei Comuni con presenza di flotta peschereccia, avvalendosi anche dei risultati ottenuti dal progetto di cooperazione Prismamed realizzato dalla Regione Liguria.

Come sottolineano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore all'ambiente Remo Zaccaria, “la pesca è un'attività ancora oggi particolarmente importante per il porto di Loano. Con queste due iniziative, abbiamo voluto mettere a disposizione dei pescatori professionali beni in grado di facilitare sia una corretta raccolta dei rifiuti che una corretta movimentazione dei carichi, al fine di migliorare i luoghi di lavoro all’interno degli spazi portuali in uso alla pesca professionale. Un ruolo fondamentale lo avranno gli operatori della pesca nel riportare qualità, tipologia, quantità e volume dei rifiuti prodotti e raccolti”.